Fischach

07:00 Uhr

Graffitis in Fischach: nächstes Kapitel der Vandalismus-Serie?

Unter anderem diese Wand wurde am Wochenende in Reitenbuch, einem Fischacher Ortsteil, unerlaubt mit Graffitis besprüht.

Plus In Fischach kam es zu Sachbeschädigungen, auch durch Graffitis. Damit ist schon lange ein Problem. Doch dieser Fall passt nicht ins Muster möglicher Serientäter.

Von Moritz Maier

Im Fischacher Ortsteil Reitenbuch kam es am Wochenende gleich zu mehreren Sachbeschädigungen. Wie berichtet, zerstörten zwei Jugendliche einen Swimmingpool, rissen den Stern eines Mercedes ab und sprühten unerlaubt Graffitis. Besonders mit Letzterem hat der Markt Fischach in den vergangenen Monaten viele negative Erfahrungen gemacht. Eine Vandalismus-Serie lässt Polizei und Gemeinde keine Ruhe – die Täter sind noch immer nicht ausfindig gemacht. Wie die Polizei berichtet, sind in diesem jüngsten Fall jedoch andere die vermutlich Schuldigen.

