Hoch oben in den Baumwipfeln übernachten – das geht in Siegertshofen

Plus Eine Idee, wie der Tourismus im Landkreis Augsburg gestärkt werden kann, findet sich im Baumhaushotel eines Fischacher Ehepaars. Wir haben uns umgesehen.

Vom Garten von Christine Roggors und Joachim Pangratz führt eine Steintreppe den Hang hinauf. Im gegenüberliegenden Wald befindet sich zwischen großen, alten Bäumen der ganze Stolz des Ehepaars: ihr Baumhaushotel. Über eine Wendeltreppe kommen Gäste zur Veranda, dort steht inmitten der Bäume ein kleiner Esstisch. Innen empfangen beruhigende, grüne Farben, neben einer Kochnische steht ein großes Himmelbett, in der anderen Ecke ein antiker Holztisch. Über eine Leiter geht es zum zweiten Bett oberhalb des Badezimmers, wo man durch ein Dachflächenfenster direkt in die Baumkronen blicken kann. „Wir haben das Paradies nicht weit von München gefunden“, schreibt ein Mann im Gästebuch.