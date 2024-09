Keine Handbremse angezogen: Auto rollt in Fischach gegen anderes Fahrzeug

Am Samstagmorgen stellte gegen 7.45 Uhr eine 56 Jahre alte Frau ihr Auto gegenüber der Bäckerei in der Poststraße ab und vergaß wohl, die Handbremse anzuziehen oder den Gang einzulegen. Das Fahrzeug machte sich laut Polizeibericht selbstständig und rollte gegen ein geparktes Auto auf der gegenüberliegenden Straßenseite. An beiden Fahrzeugen entstand hierbei ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 4500 Euro. Verletzt wurde niemand. (dav)

Angela David