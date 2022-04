Fischach-Reitenbuch

Feuerwehr rückt zu einem Brand in Reitenbuch aus

Die Feuerwehr muss am Montagabend zu einem Brand in Reitenbuch ausrücken.

Am späten Montagabend bricht in Reitenbuch ein Feuer aus. Die Feuerwehr rückt in den Ortsteil von Fischach aus.