Riesenspaß beim Kindertag im Naturfreibad Fischach

Strahlender Himmel, strahlende Gesichter. Rote Shirts, funkelnde Instrumente. Es ist ein wunderschöner Samstag, als der Musikverein im Fischacher Naturfreibad zum Frühschoppen aufspielt. Mittags übernimmt Alina Leutenmayr mit der Jugendkapelle für kurze Zeit die musikalische Umrahmung und das ist der Beginn des fröhlichen Kinderfestes im Bad. Bei 30 Grad strömen die Gäste herein, an der Kasse bildet sich eine Warteschlange. Viele haben wohl keine Dauerkarte und sind eigens in die Stauden gekommen.

Icon Vergrößern Perfektes Wetter herrschte beim Kindertag im Fischacher Naturfreibad. Foto: Franz Bauer Icon Schließen Schließen Perfektes Wetter herrschte beim Kindertag im Fischacher Naturfreibad. Foto: Franz Bauer

Das Wasser hat angenehme 24 Grad. Alle Kinder haben Spaß bei der „Schwimmbad-Ralley“ mit der Schwimmabteilung des TSV Fischach und dem Personal des Bades: Es wird getaucht, gehüpft, gespritzt, gepaddelt. Die Bademeister Werner Schenk, Andreas Fischer und ihre Kollegin Sabine Berchtold haben dabei auch noch die Wasseroberfläche im Blick. Schließlich sind sie für die Sicherheit zuständig und die steht bei allem Vergnügen doch an erster Stelle.

Auch die Glitzertattoos sind in Fischach der Renner

Am Rand, unter einem Pavillon packen die Mitarbeiterinnen des Friseursalons Seitel ihre Schablonen, Pülverchen und Pinsel aus. Rasch sind sie von Kindern umringt. Es hat sich schon herumgesprochen, hier gibt es Glitzer-Tattoos. „Habt ihr auch Dinos?“, fragt eine Mutter. Schon sitzt ihr Sohn mit ausgestrecktem Arm da und lässt sich einen pinkfarbenen Saurier auf die Haut tupfen. In der anderen Hand hält er ein Eis. Während seine Tochter auf das Häschen-Bild wartet, swingt ein Vater zum Sound der Kapelle. Die jungen Musiker stellen im Anschluss ihre Instrumente vor. Wer möchte, der darf auch ausprobieren, ob er Tuba, Trompete und den anderen Instrumenten einen Ton entlocken kann. Bei einem richtigen Fest wird auch getanzt und das machen die Kinder vom TV Willmatshofen mit Helena Schmid.

Das Fischacher Naturfreibad kommt ohne Chlor aus

„In diesem Jahr war die Badesaison so wie das Wetter: Bei Sonnenschein war das Bad voll, bei Regen konnte man sich auf die Früh- und Stammgäste verlassen,“ erklärt Marion Halamay, die Verantwortliche für das Freibad. „Das Ganze ist sehr durchdacht“, führt sie weiter aus. „Kühlt das Wasser bei schlechtem Wetter auch ab, so wirken die Steine am Rand wie eine Bettflasche und sorgen schnell wieder für angenehme Temperaturen, besonders im Nichtschwimmer-Bereich.“

Das Naturfreibad kommt ganz ohne Chlor und andere Zusätze aus, dabei ist die Wasserqualität gleichbleibend gut. Indikatoren dafür sind Libellen, die umherschwirren und der Freizeit-Oase die Atmosphäre eines kleinen Sees geben. Gerade auch die Rutsche hat das Bad vor Jahren noch einmal aufgewertet. Die Stangen der Sonnenschirme wurden vor Jahren in Kooperation mit der Schule gestaltet und offenbar sind sie den Besuchern so wertvoll, dass sie noch immer unbeschädigt sind. Es hat sich gelohnt, teilweise neue Schirmdächer daraufzusetzen.

Auch das neue Sonnensegel über dem Kinderbeckensorgen für Schatten. Die ortsansässige Firma „Wein Hauser“ hat das große Tuch gerade rechtzeitig zum Fest spendiert. So können die Badeenten am Ende des Kinderfestes ihr Rennen in der Strömung des „Planschbeckens“ austragen. Den Besitzern der schnellsten Tierchen winken Preise. Für sie, wie auch für die Kinder, haben die Raiffeisenbank Schwabmünchen-Stauden und die Sparkasse Schwaben-Bodensee ins Portemonnaie gegriffen. „Das, was wir noch brauchen, ist die Sonne“ ergänzt Halamay und die scheint zu diesem fröhlichen Fest.