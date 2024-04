Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen: Feuerwehr im Einsatz

In Siegertshofen brennt ein Gebäude. Aktuell laufen die Löscharbeiten. Was bisher bekannt ist.

Im Fischacher Ortsteil Siegertshofen ist am frühen Abend ein Feuer in einem landwirtschaftlichen Anwesen ausgebrochen. Ein Wohnhaus oder Stadel stehe in Brand, sagte ein Sprecher der Polizeieinsatzzentrale des Präsidiums Schwaben Nord auf Anfrage unserer Redaktion. Die Feuerwehr sei vor Ort, die Löscharbeiten liefen. Bislang seien keine Verletzten gemeldet. Der Brandeinsatz finde in der Schülestraße statt. Gemeldet wurde das Feuer um 17.36 Uhr. (AZ)

Sobald weitere Informationen vorliegen, aktualisieren wir den Bericht.