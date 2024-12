Snowparty-Gast versucht Securitymann mit Maßkrug zu schlagen

Die Snowparty in Reitenbuch bei Fischach verlief laut Polizei abgesehen von wenigen Zwischenfällen weitestgehend störungsfrei. In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchte etwa ein alkoholisierter Gast nach Aufforderung, die Party zu verlassen, einen Security-Mitarbeiter mit einem Maßkrug zu schlagen. Laut Polizei wurde niemand verletzt und der Gast wurde vom Gelände geführt. Ein weiterer Gast fiel zunächst durch ein auffälliges Parkmanöver auf. In einer anschließenden Kontrolle gab der Fahrer an, er habe das Fahrzeug für seine Freundin ausgeparkt, da es festgefahren war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass auch dieser Mann alkoholisiert war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Der Partygast trat den Heimweg schließlich als Beifahrer an. (diba)

