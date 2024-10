So weit sind die Planungen für die Sparkasse und Arztpraxen in Fischach

Das Filialsterben der Banken hält an. Laut Bundesbank wurden 2023 weitere 4,6 Prozent geschlossen. Umso erfreulicher, meint Fischachs Bürgermeister Peter Ziegelmeier, dass sich die Kreisparkasse Schwaben-Bodensee aus seiner Gemeinde nicht zurückzieht – ganz im Gegenteil. Wie berichtet, plant sie in Fischach den baldigen Umzug in eine neue Immobilie eines privaten Investors und will eine Filiale mit Beratungsbereich einrichten. Um die Sache nicht zu gefährden, hatte die Gemeinde die alten gemeinsamen Pläne Anfang des Jahres gestoppt und den Weg für eine größere Filiale an der Augsburger Straße freigemacht. Am Dienstag spricht der Gemeinderat über das Thema, der Bauausschuss hat bereits seine Zustimmung zu dem Bauvorhaben bekundet.

