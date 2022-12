Fischach

vor 47 Min.

Sprayer verunstalteten Firmengebäude in Fischach mit Graffiti

Auf einer Fläche von vier Quadratmetern sprühen Unbekannte in Fischach an einem Firmengebäude ein Graffiti an die Fassade.

Schmierfinken haben wieder zugeschlagen. In diesem Fall wurde an einem Firmengebäude in der Buschelbergstraße ein Graffiti gesprüht. Passiert ist die Tat im Zeitraum zwischen Freitag, 8 Uhr, bis Sonntag, 16 Uhr. Da es sich bei der verunstalteten Fläche um insgesamt vier Quadratmeter handelt, wird laut Polizei der entstandene Sachschaden für die ordnungsgemäße Wiederherstellung der Fassade auf rund 1000 Euro geschätzt. (thia)

