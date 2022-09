Unbekannter flieht nach missglücktem Umkehrmanöver in Fischach

Er will mit seinem Fahrzeug wenden, doch das geht schief. Nun sucht die Polizei Zeugen für einen Unfall in Fischach.

Unglückliches Fahrmanöver: Am Samstag wendete in der Zeit zwischen 15.30 und 0.30 Uhr in der Industriestraße in Fischach ein bislang unbekanntes Fahrzeug. Hierbei wurden laut Polizeiangaben im Bereich der Nummer 5 ein Zaun sowie ein Schaukasten beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf circa 2000 Euro. Die Polizeiinspektion Zusmarshausen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08291/18900. (lig)