Viele Neubürger, aber Sparzwang in Fischach: Vorrang hat die Kinderbetreuung

Plus Mit rund 150 Teilnehmern war die Bürgerversammlung in Fischach sehr gut besucht. Bürgermeister Peter Ziegelmeier spricht Klartext: Die finanzielle Lage ist schlecht wie nie.

„Wir müssen alle lernen, kleinere Brötchen zu backen“, sagte Fischachs Bürgermeister Peter Ziegelmeier bei der gut besuchten Bürgerversammlung in der Staudenlandhalle und erklärte, warum die Gemeinde derzeit sparen muss.

Was soll mit dem Marktplatz in Fischach geschehen? Darüber sind sich die Bürgerinnen und Bürger uneinig. Die Ortsmitte ist derzeit ein beliebter Parkplatz. „So weit, dass wir Parkuhren aufstellen, sind wir aber noch nicht“, scherzt Bürgermeister Ziegelmeier. Dass der Platz ein Schandfleck sei, möchte er nicht auf sich sitzen lassen. Schon 2022 wurde angeregt, einen Kreisverkehr an die Stelle zu bauen. „Wir haben darüber beraten und der Vorschlag ist absolut berechtigt“, sagte Ziegelmeier. Die Planungen für einen Kreisverkehr seien aber aus Kostengründen zurückgestellt worden. Auch die Frage nach einer Bushaltestelle am Marktplatz musste Ziegelmeier aus Kostengründen ablehnen.

