Weihnachten mit vielen Freunden

Kurz vor Weihnachten gehörte die Bühne der Staudenlandhalle der Grund- und Mittelschule Fischach. In diesem Jahr hatte die Theatergruppe um Lucia Müller-Jiresch eine besonders lustige Geschichte im Gepäck: „Das Sams feiert Weihnachten“. Herr Taschenbier möchte so feiern, wie er es von früher her kennt: mit vielen Freunden. Geschenke spielen für ihn keine Rolle. Doch dann kommt es, wie es kommen muss: Das Sams sorgt für Verwirrung und Spaß. Das Publikum war am Ende begeistert. Mitgespielt haben Konstantin Güttler, Vesna Dzigurski, Maya Vasquez-Köhler, Kristian Banchev, Ana Richter, Evi Sporer, Kalliopi Pagonidis und Korbinian Valenta. (AZ)

Weihnachten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mittelschule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fischach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis