Welche Tier- und Pflanzenarten gibt es entlang der Neufnach?

Plus Die Grünflächen entlang der Neufnach bieten Platz für etliche Arten. Welche das sind, wird jetzt erfasst. Danach sollen gezielte Maßnahmen für mehr Artenschutz in Fischach sorgen.

„Die Grünflächen entlang der Neufnach sind wertvoller Lebensraum für viele Tiere und Pflanzen“, erklärt Carolin Rolle. Sie ist eine der Naturpark-Rangerinnen der Naturparks in Bayern. Zusammen mit Annika Sezi hat sie vor dem Gemeinderat Fischach ein Projekt zum Artenschutz vorgestellt. Ziel des Projektes ist es, die Lebensräume und Arten entlang der Neufnach zu schützen, jetzt auch in Fischach.

Das gesamte Projekt umfasst ein Gebiet, das von Fischach bis nach Mittelnachneufnach reicht und ungefähr 300 Hektar umfasst. „In diesem Bereich gibt es viele Schilfflächen, die brach liegen“, sagt Sezi, die Gebietsbetreuerin des Naturparks Augsburg Westliche Wälder. Ein Schwerpunkt des Projektes sei also, diese Schilfflächen zu erhalten. Seit März werden die Flächen entlang des Flusses nun vom Planungsbüro für angewandten Naturschutz kartiert. Dabei werden alle Tier- und Pflanzenarten wie Vögel, Amphibien, Insekten und deren Lebensräume erfasst.