Zum wiederholten Male werden in Fischach Reifen aufgestochen

Alle vier Reifen des Autos einer Fischacherin sind in der Nacht auf Dienstag von einem Unbekannten aufgestochen worden. Wie die Polizei berichtet, sei das in der Vergangenheit bereits mehrfach geschehen. Der Wagen der Geschädigten parkte im Tatzeitraum vor einem Anwesen in der Anwandstraße 11. Laut der Geschädigten sind die bislang unbekannten Täter wohl in ihrem ehemaligen Freundeskreis zu suchen, berichtet die Polizei.

Den Sachschaden schätzen die Beamten auf rund 1000 Euro. Zeugen, die Angeben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08291-18900 zu melden. (kinp)