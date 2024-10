SC Biberbach lässt die ersten Punkte liegen

Die Landesliga-Frauen des SC Biberbach reisten nach drei Auftaktsiegen in Folge mit der Tabellenführung im Gepäck nach Geratskirchen an. Trotz gutem Beginn musste die Fußballerinnen nach einer 2:3-Niederlage die ersten Punkte in dieser Saison abgeben.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten erzielte Hanna Mairshofer nach einer Hereingabe von Janina Schenk das 1:0 (25.). In den letzten 20 Minuten vor der Pause hatten die Gäste immer mehr Schwierigkeiten einen ordentlichen Spielaufbau zu gestalten. Geratskirchen kreierte immer wieder Chancen durch lange Bälle auf die schnelle Offensive. So retteten man sich mit einer glücklichen Führung in die Pause.

In der 49. Minute dann der verdienten Ausgleich. Daraufhin bäumten sich die Gäste noch einmal auf, um hier unbedingt Punkte entführen zu können. Nach einem Querpass entgegen der Laufrichtung aller Geratskirchnerinnen schob Sophia Hammerl zur erneuten 2:1-Führung ein. Ab diesem Zeitpunkt wurde das Spiel immer hektischer. Die Defensive des SC Biberbach konnte dem Druck der Heimelf nicht standhalten. Immer wieder rutschten lange Bälle durch die Kette und obwohl die starke Torfrau Maja Mirkic ein paar Chancen parierte, endete die Partie verdient mit 3:2 für die Heimmannschaft.

Nun heißt es Kopf hoch für das Heimspiel am kommenden Samstag um 16 Uhr in Biberbach gegen Wacker München II. (scb-)