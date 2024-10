SC Biberbach verliert 1:5 in Regensburg

Am Sonntag reisten die Biberbacher Damen zum SC Regensburg. In den ersten Spielminuten hatten die Gäste aus Biberbach etwas mehr Spielanteil. In der 11. Spielminute konnte Sophia Hammerl im Strafraum nur noch durch ein Foul gestoppt werden. Den fälligen Elfmeter verwandelte Larissa Jarasch zum 0:1. Die Heimelf legte aber großes Engagement an den Tag und konnte nur 3 Minuten später nach einer Ecke zum 1:1 ausgleichen. Im weiteren Verlauf kam der SC Regensburg immer besser ins Spiel und die Gäste aus Biberbach wussten sich auf engem Kunstrasen im Aufbauspiel wenig zu helfen. So kam es in dieser Phase des Spiels zu mehr Torchancen des SC Regensburg. Nach einer hohen Hereingabe kam die Regensburgerin zuerst an den Ball und nickte zum 2:1 ein (26. Minute). Nur wenige Minuten später erhöhte die sehr präsente Heimmannschaft nach einem Ballverlust des SCB im Mittelfeld auf 3:1 (32. Minute). Damit ging es in die Halbzeit.

Die Biberbacherinnen nahmen sich nach der Halbzeit viel vor, was in den ersten Minuten auch funktionierte. Der Ball lief zunächst besser in den eigenen Reihen. Nach einer missglückten Absprache zwischen der Defensive und der Torhüterin fiel in der 49. Minute das 4:1 (Eigentor). Ab diesem Zeitpunkt zeigte der SCB zwar Engagement, dennoch kam spielerisch nichts verwertbares zustande. Allgemein fehlten Ideen im Spielaufbau und Selbstvertrauen, um hier noch etwas zu holen. In der 70. Minute musste man noch einen Strafstoß und das daraus resultierende 5:1 Endergebnis hinnehmen. (scb)