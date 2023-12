Fußball/Basketball

13:28 Uhr

Warum ein Stadtberger mit der U-17-Nationalmannschaft den WM-Sieg feierte

Plus Sportpsychologe Wayne Chico Pittmann – Generalmanager der Basketballer der BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen war mit den U17-Junioren in Indonesien. Und zwar nicht nur als Zuschauer.

Von Oliver Reiser Artikel anhören Shape

Als Wayne Chico Pittmann vom Sieg der Basketballer der BG Hessing Leitershofen/ Stadtbergen erfuhr, war das an diesem Tag nur noch eine Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Wenige Stunden zuvor hatte der Generalmanager des Basketball-Zweitbundesligisten im Manahan-Stadion in Surakarta auf der Insel Java in Indonesien den Triumph der deutschen U17-Nationalmannschaft miterlebt, die sich mit einem 6:5-Sieg nach Elfmeterschießen den Weltmeistertitel gesichert hatten. Die Feierlichkeiten, bei denen der Augsburger hautnah dabei war, dauerten zu diesem Zeitpunkt noch an. Pittmann hatte dabei immer wieder die Gelegenheit, den WM-Pokal in Händen zu halten.

Seit Anfang letzten Jahres betreut der Sport- und Wirtschaftspsychologe sowie Diplom Betriebswirt (FH) den frisch gebackenen U17-Weltmeister Maximilian Hennig, der beim FC Bayern München spielt. Der Linksverteidiger, der aus Eichenried stammt, begann beim FC Ismaning mit dem Fußballspielen, ehe es ihn zum FC Bayern zog. Dort durchlief er alle Jugendmannschaften und spielt mittlerweile für die U 19 des Rekordmeisters in der A-Junioren-Bundesliga. Bei der U 17-Nationalmannschaft gehörte er zum Stammpersonal.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen