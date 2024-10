Chancenwucher kostet zwei Punkte

Nach dem Schlusspfiff schlugen die Spieler des SV Cosmos Aystetten die Hände vors Gesicht oder zogen sich das Trikot über den Kopf. Die Enttäuschung war groß, dass es im Heimspiel der Landesliga Südwest gegen den Tabellenvorletzten SC Olching nur zu einem 1:1-Unentschieden gereicht hatte. „Das haben wir uns selber zuzuschreiben, weil wir unsere Chancen nicht genutzt haben. Wir hätten acht Tore machen können“, ärgerte sich Spielertrainer Patrick Wurm maßlos, dass man einen so wichtigen Dreier versemmelt hat. Dass die Gäste, die in der ersten Halbzeit ein sehr unangenehmer Gegner waren und in den zweiten 45 Minuten die Aystetter lange Zeit in der eigenen Hälfte festzurrten, in der 90. Minute durch einen Freistoß zum 1:1 kamen, machte die Sache noch bitterer.

Wie das Toreschieße geht, zeigte einmal mehr Torjäger Stefan Simonovic, der bereits in der 12. Minute einen feinen Pass von Dominik Isufi durch die Beine von SCO-Schlussmann Maximilian Hoffmann ins kurze Eck wuchtete. In der 32. Minute legte Simonovic für Kevin Makowski auf, der am langen Eck vorbei schoss. Filip Marjanovics Geschoss wäre im Tor gelandet, wenn nicht ein Olchinger Abwehrbein dazwischen gewesen wäre (40.). Insgesamt sah das alles nicht schlecht aus, obwohl sich nach Marcel Burda (verletzt) sowie den erkrankten Dejan Mijailovic, Edward Schäfer, Balasz Gazdag und Luigi Iovane auch noch kurzfristig Kapitän Fabian Krug mit Oberschenkel-Problemen abmeldete. So hatte man nur zwei Auswechselspieler auf der Bank.

Im zweiten Durchgang wurden dann die Beine der Aystetter, bei denen Tobias Ullmann für Krug die Rolle des Innenverteidigers übernahm, immer schwerer. Der SC Olching übernahm mehr und mehr das Kommando, ohne sich allerdings zwingende Chancen zu erspielen. Die hatten nach wie vor die Hausherren. In der 58. Minute scheiterten Kevin Makowski, Stefan Simonovic und Filip Marjanovic gleich im Dreierpack an Torwart, Abwehr und Unvermögen. Zwei Minuten später klärte Torhüter Hoffmann gegen Maximilian Heckel mit dem Fuß. Auch Kevin Makowski brachte das Leder allein vor dem Torwart nicht unter (77.)., nachdem er zuvor die halbe Abwehr ausgespielt hatte. Viel Aufwand, wenig Ertrag. So kam es, wie kommen musste. Nachdem man bei einer Attacke von Tobias Ullmann noch Glück hatte, dass es keinen Elfmeter gab (68.) und Daniel Mrozek eine immer länger werdende Flanke von Banipal Alskandra übers Tor lenkte (79.), schlug das Leder doch noch ein. „Den muss man halten“, schätzte Patrick Wurm den Schuss von Jakob Zißelsberger ins Torwarteck ein, wollte seinem Keeper aber keinen Vorwurf machen: „Wenn der Torwart einen Fehler macht, ist das entscheidend, wenn die Stürmer das Tor nicht treffen, nicht unbedingt.“ Ärgerlich war der doppelte Punktverlust auf jeden Fall.

SV Cosmos Aystetten: Mrozek, Heckel, Wurm, Isufi, Ullmann, Qarri (90. Isek), Mader, Brummer, Marjanovic, Simonovic (68. Marksteiner), Makowski

SC Olching: Hoffmann, Obermeier, Banipal, Hofmann, Kalchner (58. Kavuk), Milla Nava, Niehaus (68. Sostmann), Batarilo-Cerdic (94. Uhle), Heinzlmair, Zißelsberger, Ambrus (75. Bashota)

Tore: 1:0 Simonovic (12.), 1:1 Zißelsberger (90.). - Schiedsrichter: Heider (Bissingen) - Zuschauer: 140.