Ein Flügelflitzer, der es neben dem Platz gemächlich angeht

Der Topscorer des SV Wörleschwang, Angelo Pallotta, steht mit seinem Team in der A-Klasse Augsburg Nordwest vor der Partie gegen den TSV Meitingen II (So, 14 Uhr). Pallotta, der seine Brötchen als Vertriebsinnendienstmitarbeiter verdient, begann seine Karriere in der Jugend des TSV Zusmarshausen und wechselte 2021 zum Lokalnachbar. In seiner Freizeit geht der 25-Jährige als Vorstand der „Faschingsfreunde Gabilo am Bach“ seiner Leidenschaft für die fünfte Jahreszeit nach oder führt im Sommer sein Moped der Marke „Zündapp“ auf einer Biergartentour aus. „Die ist ein 75er Baujahr und ab und zu schraube ich auch gerne selbst mal dran“, sagt der gebürtige Wollbacher.

