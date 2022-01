Ein Kommen und Gehen beim TSV Neusäß

Plus Torjäger verlässt den Kreisligisten, dafür gelingt ein Königsdeal.

Der TSV Neusäß tauscht in der Winterpause kräftig sein Personal durch. Insgesamt fünf Spieler werden den Fußball-Kreisligisten verlassen. Dafür gibt es einen Neuzugang, den der sportliche Leiter Klaus Raßhofer als „Königsdeal“ bezeichnet.