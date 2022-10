FC Horgau zeigt sich auswärts abgezockt

3:0-Erfolg des FC Horgau in der Bezirksliga Nord beim ehemaligen Tabellenführer VfL Ecknach.

Drei wichtige Punkte ergatterte der FC Horgau mit einem 3:0-Sieg beim VfL Ecknach. Am elften Spieltag der Bezirksliga Schwaben Nord kaufte der Tabellen-Zwölfte aus Horgau dem Tabellenvierten jeglichen Schneid ab. Obwohl die Gäste von Beginn an in ihrem Aufbauspiel zu unsortiert, zu hektisch und zu ungenau waren, behielten die Kleeblätter zu jeder Minute des Spiels die Oberhand.

Ecknach war bis zur Halbzeit zwar auch dreimal vor dem Tor, doch entweder landeten die Versuche im den dritten Stock oder gingen am Gehäuse vorbei. Bis zur 38. Minute war das Spiel geprägt durch Standardmöglichkeiten und etliche Anläufe der Horgauer. Doch dann endlich die Belohnung für die harte Arbeit und hohe Laufbereitschaft. Einen langen Diagonalball aus der Horgauer Abwehrreihe nahm Maxi Reitmeier butterweich in seinen Lauf mit und legte dann perfekt quer auf Thomas Martinek. Dieser wurde ohne jegliche Chance auf den Ball von den Beinen geholt und Schiedsrichter Keil zeigte zu Recht auf den Punkt. Valentin Blochum ließ mit einem satten Schuss Torwart Schreier keine Chance und brachte die Gäste in Front. Ecknach wirkte sichtlich frustriert.

Die Aufgabe für Horgaus Trainer bestand nun darin, die Mannschaft auf eine intensivere zweite Halbzeit einzustellen und die Fehler im Aufbau abzustellen. Der VFL kam zu Beginn der zweiten Hälfte sofort mit mehr Härte aus der Kabine. Die vielen Fouls und Nickligkeiten schränkten den Spielfluss mit jeder weiteren Spielminute mehr ein. In der 53. Minute dann ein Freistoß für die Gäste aus halbrechter Position 20 Meter vor dem Tor. Durch seine vielen Standardtore in der vergangenen Saison sollte Valentin Blochum eigentlich in der Liga bekannt sein. Doch anscheinend nicht in Ecknach. Der junge Angreifer schaute die Mauer gekonnt aus und markierte das 0:2 mit einer flachen und scharfen Variante. Lediglich wenige Minuten später war Horgau wieder schneller im Kopf als die Hausherren. Nach einem Foul wurde der Freistoß schnell ausgeführt und Michael Vogele war mit dem Ball auf und davon. Mit hohem Tempo legte Vogele im Sechzehner quer in den Rückraum zu Fabian Tögel, welcher mit Präzision das 0:3 erzielen konnte. Ecknachs Schlussmann Schreier war wieder ohne Chance.

Der Frust wuchs in Ecknach. Zunächst gab es eine Zeitstrafe für Kapitän Manfred Glas. Eine eigentlich sehr erzieherische Maßnahme des Schiedsrichters, doch völlig umsonst. Knappe 15 Minuten später verabschiedete sich Glas mit der Gelb-Roten Karte auf die Zuschauerränge. Dort saß auch schon Horgaus Fabian Tögel, der kurze Zeit vorher die Ampelkarte sah. Unter dem Strich stand nach 90 Spielminuten ein verdienter Auswärtsdreier für die Kleeblätter, welche sich nun einen ausgelassenen Wiesnsonntag schmecken lassen dürfen. In Ecknach muss man sich Gedanken machen, wie man in Zukunft nicht mehr so trist spielt wie das bevorstehende Herbstwetter. (juch)