Kampf und Krampf im Verfolgerduell

Obwohl mit zwei Spielen im Rückstand darf sich der TSV Herbertshofen Herbstmeister in der A-Klasse Nordwest nennen. Gegen den SSV Anhausen II gab es einen 7:2-Sieg. Punktgleich ist der VfL Westendorf nach dem 2:1-Sieg bei der SpVgg Auerbach II, hat jedoch zwei Spiele mehr absolviert. Im Verfolgerduell setzte sich die SG Lützelburg/Achsheim gegen den SG Adelsried/Welden II mit 1:0 durch. Mit zwei Kantersiegen in Reinhartshausen (7:0) und beim FSV Inningen II (5:2) setzte sich der SV Gessertshausen in der A-Klasse Süd wieder an die Tabellenspitze.

SG Lützelburg/Achsheim – SG Adelsried/Welden II 1:0 (1:0). Knapp, aber verdient setzt sich die Grün-Gelben durch. Schon nach drei Minuten erzielte Florian Kamissek das 1:0. Ein ständiger Unruheherd war der Gästestürmer Laurin Völlmerk. Die Lützelburger Abwehr um Elias Christi und Goalie Simon Uhl hatten den ehemaligen Bayernliga-Akteur jedoch unter Kontrolle. Einen Bärendienst erwies Marcel Montazem der Gästeelf mit einer Roten Karte noch kurz vor der Halbzeit. Trotz 45 Minuten Überzahl gelang kein weiterer Treffer. - Zuschauer: 111. (bph)

CSC Batzenhofen-Hirblingen - SV Wörleschwang 1:1 (0:0). Viel Kampf und Krampf bekamen die Zuschauer zu sehen. Die Heimelf bemühte sich, doch etwas Zählbares brachte sie nicht zu stande. Als nach einem der wenigen schönen Angriffe ein Wörleschwanger Abwehrspieler einen Schuss von Leon Schuster ins eigene Tor beförderte, schien ein Sieg greifbar. Doch nur wenige Minuten später nutzte Philip Scherer die Unordnung in der CSC-Hintermannschaft aus und traf per Kopf zum 1:1-Endstand. - Zuschauer: 50. (kajü)

SV Bonstetten – TSV Zusmarshausen II 1:2 (1:1). Die Hausherren gingen nach einem schönen Spielzug früh durch Philipp Toth (10.) in Führung. Doch die Freude darüber währte nicht sehr lange, denn Max Görens (15.) brachte die „Zuser“ mit einer Einzelleistung wieder heran. Danach waren die Gäste optisch überlegen, die dicken Chancen hatten aber die Hausherren. Die ließen sie jedoch ungenutzt, was sich in der zweiten Hälfte rächen sollte. Eric Elze stellte aus abseitsverdächtiger Position den Sieg der Gäste sicher (85.). - Zuschauer: 70. (mies)

SpVgg Auerbach-Streitheim II – VfL Westendorf 1:2. Tore: 0:1 Valentin Avdullahi (25.), 1:1 Benjamin Hildensperger (29.), 1:2 Dominik Chytry (34. Eigentor). - Zuschauer: 69



BSC Heretsried – TSV Meitingen II 1:5. Tore: 1:0 Louis Huter (15.), 1:1 Reinhold Armbrust (27.), 1:2 Matthias Gherda (40.), 1:3 Jashar Mulaj (42.), 1:4 Reinhold Armbrust (48.), 1:5 Reinhold Armbrust (60.)



TSV Ellgau – FC Horgau II 4:0. Tore: 1:0 Dominik Storr (5.), 2:0 Kevin Irl (7./Handelfmeter), 3:0 Christian Stuhlmüller (66.), 4:0 Lukas Metzger (76.)



TSV Herbertshofen – SSV Anhausen II 7:1. Tore: 1:0 Luca Kreisel (3.), 2:0 Julian Raab (21.), 3:0 Luca Kreisel (25.), 4:0 Moritz Hillenbrand (42.), 5:0 Julian Göddert (59./Foulelfmeter), 6:0 Florian Asam (75.), 7:0 Florian Asam (80.). - Zuschauer: 70.

A-Klasse West

DJK Lechhausen II – SpVgg Westheim II 2:3. Tore: 0:1 (51.), 1:1 Mihai Christian Oroian (54.), 1:2 (67.), 2:2 Mihai Christian Oroian (76. Handelfmeter), 2:3 (81.)



TSG Hochzoll II – TSV Täfertingen II 6:1. Tore: 1:0 Jerzy Wojtal (7.), 2:0 Jerzy Wojtal (22.), 3:0 Pawel Pietron (27.), 4:0 Patryk Barda (35.), 5:0 Mustafa Yegit (40.), 6:0 Pawel Pietron (62.), 6:1 Matthias Christ (89.)



SV Hammerschmiede II – SpVgg Deuringen 1:0. Tor: 1:0 Hannes Huber (86.)



SpVgg Bärenkeller – TSV Steppach 2:0. Tore: 1:0 Ensar Tosun(5.), 2:0 Jakob Hartinger (67./Eigentor).



TSG Stadtbergen – TSV Firnhaberau II 4:0. Tore: 1:0 Marcel Steidl (7.), 2:0 Batuhan Aysan (13.), 3:0 Nicolas Klingauf (64.), 4:0 Moutasm Al Dakmousi (76.)



Hainhofener SV – SV Ottmarshausen II 2:0. Tore: 1:0 Ümit Yilmaz (17. Foulelfmeter), 2:0 Rafid Salim Rasho (33.)



KSV BiH Augsburg – TSV Leitershofen II 3:0. Tore: 1:0 Haris Keranovic (9.), 2:0 Ismir Halilovic (52.), 3:0 Semin Silnovic (81.)

A-Klasse Süd

SV Reinhartshausen – SV Gessertshausen 0:7. Tore: 0:1 Tim Elster (7.), 0:2 Tim Elster (17.), 0:3 Moritz Kugelmann (19.), 0:4 Georg Zimmermann (24.), 0:5 Georg Zimmermann (28.), 0:6 Tim Elster (68.), 0:7 Johannes Micheler (85. Foulelfmeter)

FSV Inningen II – SV Gessertshausen 2:5. Tore: 0:1 Tim Elster (24.), 0:2 Georg Zimmermann (57.), 0:3 Georg Zimmermann (62./Foulelfmeter), 2:4 Johannes Micheler (83./Foulelfmeter), 2:5 Georg Zimmermann (87.)

Die SG Fischach/Margertshausen II trat zum Spiel beim TSV Schwabmünchen II nicht an.