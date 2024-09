Kellerkinder kommen nicht vom Fleck

Der TSV Diedorf ist wieder auf dem Damm. Mit 5:1 siegten die Sandner-Schützlinge beim ASV Hiltenfingen. Der TSV Zusmarshausen tat sich beim 2:1-Sieg gegen Kellerkind SpVgg Westheim schwer. Die SpVgg Auerbach-Streitheim bleibt nach dem 1:4 in Merching weiter im Tabellenkeller der Kreisliga Augsburg. Die schwächste Saisonleistung lieferte in der Kreisliga West der SC Altenmünster beim bis dato sieglosen SV Holzheim ab.

TSV Zusmarshausen - SpVgg Westheim 2:1 (2:0). Die Heimelf meisterte die Pflichtaufgabe und ging nach einem Standard und einer schönen Direktabnahme vom Kapitän Jonas Watzal früh in Führung (9.). Als Luca Jaskolka im Sechzehner gefoult wurde, verwandelte Lukas Drechsler souverän vom Punkt (31.). Im zweiten Durchgang verflachte die Partie enorm und die auch die davor deutlich überlegene Heimelf schaltete zwei Gänge zurück. So gelang Enzo Laucello der Anschlusstreffer (58.). Die Kobelkicker versuchten alles und gingen auf den Ausgleich, doch wirklich brenzlig wurde es selten. So retteten die Grün-Weißen den knappen Vorsprung über die Zeit. (nff)

FC Kleinaitingen – TSV Diedorf 2:5 (1:4). Sehr effektive Diedorfer nutzten ihre Chancen gnadenlos. Schon in der 6. Minute erzielte Spielertrainer Florian Sandner die Gästeführung. Der Ausgleich durch einen Foulelfmeter von Alexander Heider wurde gleich wieder zunichte gemacht, als Raphael Heider beim Gästestürmer Tobias Schneider einhakte. Diesmal gab es Elfmeter für Diedorf, den Tobias Janetschek zur erneuten Führung verwandelte. Dann zerlegten die Diedorfer die Abwehr der Platzherren mit zwei Treffern vor der Pause und einem gleich nach Wiederanpfiff zur klaren 1:5-Führung durch Florian Thalmeir (30.), Tobias Schneider (41.) und erneut Florian Sandner (46.). Beim FCK lief dann nicht mehr viel zusammen, lediglich Alexander Heider gelang mit einem direkten Freistoß in der Nachspielzeit noch eine Ergebniskosmetik. – Zuschauer: 60. (AZ)

ASV Hiltenfingen – TSV Welden 2:1 (1:0). Hiltenfingen hatte die ersten Chancen. In der 23. Minute wähnten sie den Ball schon im Tor. Julian Kille traf nach einer Ecke die Unterkante der Latte und der Ball sprang eventuell hinter der Linie auf. Beim anschließenden Kopfball von Valentin Schmid retteten die Gäste vor der Torlinie. Eine Minute vor der Pause war es dann aber doch so weit. Julian Kille traf zwischen zwei Verteidigern hindurch zum 1:0. Nach der Pause machten die Weldener starken Druck und Benjamin Haase zirkelte den Ball nur knapp am Kreuzeck vorbei. In der 56. Minute öffnete ein Steilpass David Schmid den Weg zum 2:0. Die scheinbar sichere Führung kam noch in Gefahr, als es nach einem Rempler Elfmeter für Welden gab. Benjamin Haase traf zum 2:1. In der hektischen Nachspielzeit kassierte David Schmid wegen eines Schubsers nach vorangegangenem Foul an ihm noch die Rote Karte. – Zuschauer 60

TSV Merching - SpVgg Auerbach-Streitheim 4:1 (3:0). Der neue Spitzenreiter hatte gegen den Aufsteiger schon nach 40 Minuten ein 3:0 durch Treffer von Julian Schmid (2) und Oliver Lang vorgelegt. Edrisah Jaiteh gelang in der 73. Minute der Anschlusstreffer, doch bereits im Gegenzug beendet Andreas Lachner alle Hoffnungen der Auerbacher.

SV Holzheim - SC Altenmünster 2:1 (0:0). Vorne die Chancen nicht genutzt, hinten bei Holzheimer Standards zu schläfrig - so präsentierte sich der Gast in diesem Derby. Manfred Glenk 14.) und Patrick Pecher (22.) schafften es vor der Pause nicht, SVH-Torwart Sebastian Heimbach zu bezwingen; sie schossen beide Male auf dessen Körper. Ein Ping-Pong-Tor nach Freistoß führte durch einen Kopfball von Julian Rupp zum 1:0 (59.), nur zwei Minuten später glich Stefan Kirchberger per Foulelfmeter aus. Die Entscheidung fiel durch einen aus 45 Metern direkt verwandelten Freistoß von Simon Granzer, bei dem sich SCA-Torwart Jannis Fischer, der zu weit vor seinem Kasten stand, auch noch total verschätzte. - Zuschauer: 135. (her)

SV Ehingen - TSV Möttingen 0:1 (0:0). Beiden Teams merkte man in Hälfte eins an, dass sie schon einige Spiele auf ein Erfolgserlebnis warten. Und so sahen die Zuschauer ein Spiel, dass an Torraumszenen arm war. Zwar waren beide Teams bemüht, Struktur ins Spiel zu bringen, vieles blieb aber Stückwerk. Der tiefe und schwer bespielbare Platz trug auch nicht zum Spielfluss bei und so ging es mit einem 0:0 in die Pause. Nach dem Wiederanpfiff ging auch nicht viel in beide Richtungen und so lief das Spiel darauf hinaus, ob eine Mannschaft den Lucky-Punch setzen kann. Dieser gelang dem TSV Möttingen in der 72. Minute durch Mario Rathke. Ehingen war wie immer bemüht, bei den wenigen torgefährlichen Aktionen war der Möttinger Torwart Fröhlich auf dem Posten oder Ehingen verfehlte knapp. Der SV E/O gerät immer tiefer in den Abstiegskampf. (muerai)