Ustersbach bleibt an der Spitze

Schon nach wenigen Sekunden wäre das Leder beinahe im Langweider Tor gelandet, doch ein Lupfer von Dennis Biber und der Nachschuss von Daniel Neu wollten noch nicht über im Kasten des Gegners landen. Zehn Minuten später war es dann aber soweit als Mehmet Sentürk eine Slapstick-Einlage der Langweider Hintermannschaft mit dem 1:0 bestrafte. Die Gäste wurden danach etwas ballsicherer und kamen durch Michael Seitz in der 18. Minute zu einer guten Möglichkeit, die jedoch von der Ustersbacher Abwehr geklärt werden konnte. Nach einer halben Stunde fand der Tabellenführer wieder zu seiner Dominanz zurück und setzte den FCL in dessen Strafraum fest. Und in der 34. Minute erzielte Selami Murseli dann auch das 2:0, bei dem die Langweider Hintermannschaft wieder nicht auf der Höhe war und es dem Torschützen viel zu leicht machte.

Bernd Reiser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Langweid Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ustersbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis