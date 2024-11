Torspektakel auf dem Galgenberg

Nach dem Dämpfer gegen den Aufstiegskonkurrenten aus Villenbach feierte der SSV Neumünster bei der SG Wittislingen/Ziertheim im letzten Spiel des Jahres den zweiten Sieg in Folge und geht dank eines Remis zwischen dem SV Villenbach und dem SV Kicklingen-Fristingen als Tabellenführer der Kreisklasse West 2 in die Winterpause. In der Kreisklasse Nordwest bleibt der TSV Ustersbach (4:0 gegen FC Langweid) vorne. Erster Verfolger ist der TSV Leitershofen, der beim Torspektakel auf dem Biberbacher Galgenberg einen 1:3-Rückstand in einem 5:3-Sieg umwandelte.

SC Biberbach – TSV Leitershofen 3:5 (2:1). In einem ereignisreichen Spiel auf dem Galgenberg eröffnete Ernad Curan mit einer missglückten Flanke das Torspektakel. Die Leitershofener glichen durch Aharon Schmid jedoch prompt aus, aber genau so prompt fiel auch wieder die 2:1 Führung für den SCB durch Fabian Wüst. Nachdem Wiederanpfiff erhöhte Sebastian Sinninger auf 3:1. Leitershofen schlug zurück. Dennis Kügle glich mit zwei Treffern (56. und 88.) zum 3:3 aus. Und am Ende ging es aus Sicht des SCB noch unglücklich aus. Da der SCB das Spiel öffnete, stellten Aharon Schmid (90.) und Niklas Dewitz (90.) auf 3:5. - Zuschauer: 50. (siw-)

TSV Gersthofen II - SG Thierhaupten/Baar 2:1 (0:0). Nur ein Sieg in den letzten sieben Spielen. Die Negativserie der SG Thierhaupten hält an. Bei der Bezirksliga-Reserve des TSV Gersthofen unterlag man durch Tore von Dino Rekanovic (50.) und Metus Curkoli (81.) aus dem Kader der ersten Mannschaft. Den zwischenzeitlichen Ausgleich hatte Florian Kunz erzielt (70.). - Zuschauer: 90. (AZ)

TSV Dinkelscherben II – TSV Täfertingen 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Vasile Isaila (45./Foulelfmeter), 0:2 Julien Jaremkow (50.), 1:2 Jürgen Zeller (57.). - Zuschauer: 50.

TSV Ustersbach – FC Langweid 4:0 (2:0). Tore: 1:0 Mehmet Sentürk (10.), 2:0 Selami Murseli (35.), 3:0 Dennis Biber (84.), 4:0 Ngbede Daniel Emmanuel (90.). - Besondere Vorkommnisse: Christoph Werner (FC Langweid) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Dominik Mairhörmann (48.). - Zuschauer: 122.

FC Emersacker – SV Gablingen 0:0. Zuschauer: 120.

Die Partie SV Erlingen - TSV Neusäß wurde auf das kommende Jahr verlegt.

Kreisklasse West 2

Icon Vergrößern Fabian Schrodi (am Ball) erzielte beim 5:0-Sieg des SSV Neumünster zwei Tore. Foto: Oliver Reiser Icon Schließen Schließen Fabian Schrodi (am Ball) erzielte beim 5:0-Sieg des SSV Neumünster zwei Tore. Foto: Oliver Reiser

SG Wittislingen/Ziertheim - SSV Neumünster 0:5 (0:2). Neumünster ging in der 10. Minute in Führung, als Fabian Greiler eine Freistoßflanke von Christian Wink einnickte. Neun Minuten später erhöhte Fabian Schrodi nach einem Steckball seines Bruders Pascal eiskalt auf 0:2. Das 0:3 legte erneut Pascal Schrodi für Bruder Fabian quer. Nach einem Foul an Florian Scherer sah SG-Verteidiger Michael Gentner Rot (70.). In Überzahl erhöhten der aus langer Verletzung zurückgekehrte Julian Vogg (83.) und Fabian Greiler (90.) zum 0:5. - Zuschauer: 40. (ssv-)

SV Grün-Weiß Baiershofen - SpVgg Bachtal 3:3 (2:2). Dreimal konnte der SVB einen Rückstand aufholen. Nach Foul am „Baiershofener Methusalem“ Peter Wiedemann verwandelte Kapitän Gabriel Streil den fälligen Elfmeter zum 1:1 (28.). Das 1:2 durch Tom Liebert (38.) glich Peter Wiedemann nur vier Minuten später aus. Als Baiershofens Abwehrchef Florian Weidner in der 63. Minute aufgrund einer Notbremse die Rote Karte sah, gingen die Gäste durch Patrick Mair erneut in Führung (69.). Zwei Joker sorgten dann für ein Happy End. In der 89. Minute bediente der eingewechselte Tim Leutenmaier mit einer Traumflanke den ebenfalls eingewechselten Johannes Kraft, der per Volley für das 3:3 sorgte. - Zuschauer: 105. (bes-)