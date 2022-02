Nach Überraschungssieg fehlt die TSV Neusäß die Kraft

Plus 2:0 gegen Altenmünster folgt 1:4 gegen Ecknach. Doppeltest auch für die Landesligisten SV Cosmos Aystetten und TSV Gersthofen

Hochbetrieb herrschte auf den den Kunstrasenplätzen in Neusäß und Gersthofen. Die beiden Landesligisten TSV Gersthofen und SV Cosmos Aystetten bestritten sogar Doppeltests. Ebenso wie der Kreisligist TSV Neusäß, der gegen Bezirksliga-Schlusslicht SC Altenmünster einen 2:0-Sieg feierte. Dabei konnten sich zwei Neuzugänge in Szene setzen.