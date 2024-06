Fußball-Nachlese

vor 17 Min.

Der SV Erlingen will sich in der Kreisklasse etablieren

Plus Im zweiten Anlauf hat der SV Erlingen über die Relegation das Ziel erreicht. Jetzt kommt ein Königstransfer.

Von Oliver Reiser

"Wir haben unser Ziel erreicht." Wenn Fabian Wolf diese worte sagt, so haben sie gleich mehrfache Bedeutung. Am Samstag hat er als Spielertrainer des SV Erlingen mit einem 5:1.-Sieg gegen die TSG Stadtbergen den Aufstieg in die Kreisklasse geschafft, am Sonntag stand er als Coach der Fußball-Frauen des SC Biberbach im letzten Saisonspiel gegen den FC Ingolstadt II an der Seitenlinie. Trotz der 2:3-Niederlage war der Klassenerhalt in der Landesliga längst gesichert. Nach dem Schlusspfiff gings dann in den Flieger. Denn während seine Mannschaftskameraden nach dem Triumph die Aufstiegsfeier in Mallorca oder auf einer Berghütte planen, hat sich der Trainer nach Brasilien verabschiedet. "Das war schon lange geplant. Dass sich die letzten Entscheidungen aufgrund des Hochwassers so lange hinausziehen, konnte man ja nicht ahnen", sagte Wolf nach seiner Ankunft im Traumland des Fußballs.

Vor zwei Jahren hat der 32-Jährige, der für den TSV Meitingen in der Landesliga gespielt hat, zusammen mit Andreas Küchelbacher seinen Heimatverein übernommen. der bis zur Saison 2016/17 in der B-Klasse kickte, ehe man unter Dominik Bröll erstmals den Aufstieg in die Kreisklasse schaffte, aber sofort wieder abstieg. Diesmal will man länger bleiben. "Wir wollen uns in der Kreisklasse etablieren", so Fabian Wolf, der den Trainerjob von seinem Vater Stefan übernommen hat, und mittlerweile auch im Umfeld und in Sachen Sponsoring die Fäden zieht. So gab es Ende letzten Jahres ein von ihm organisiertes Hallen-Turnier, das großen Anklang gefunden hat.

