Paukenschlag beim SV Cosmos Aystetten

Völlig überraschend tritt beim Bezirksligisten SV Cosmos Aystetten der Trainer zurück.

Als Thomas Pflüger, der Vorsitzende des SV Cosmos Aystetten nach 16-stündiger Fahrt aus dem Urlaub in Rumänien zurückkehrte, wollte er eigentlich nur noch schlafen. Doch damit wurde es nichts. Im Gegenteil. Es wartete ein Schock auf ihn. Unmittelbar vor dem Training am Dienstagabend ist Trainer Ivan Konjevic zurückgetreten, hat sich dann noch von der Mannschaft verabschiedet. "Das kam wie ein Blitz aus heiterem Himmel", so Pflüger. Private Gründe hätten ihn dazu veranlasst. "Da wollten wir nicht weiter nachstochern", zeigt der Aystetter Fußball-Boss Verständnis. Bis zum Saisonende wird der bisherige spielende Co-Trainer Patrick Wurm übernehmen. "Er hat unser vollstes Vertrauen. Mal sehen, ob wir ihm noch jemand an die Seite stellen können", so Thomas Pflüger. "Wir brauchen jetzt aber in erster Linie Ruhe im Laden." Der SV Cosmos Aystetten liegt in der Bezirksliga Süd nur einen Punkt hinter dem Spitzenduo TSV Bobingen und SV Egg an der Günz und peilt den Aufstieg in die Landesliga an.