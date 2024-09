Rabenschwarzer Tag für den TSV Steppach

Mit einem ungefährdeten 4:0-Heimsieg verteidigt die SG Lützelburg/Achsheim den Spitzenplatz in der A-Klasse Nordwest. Dank eines knappen, aber nicht unverdienten 1:0-Erfolgs gegen Adelsried hält der VfL Westendorf den Kontakt zur Spitze. Einen rabenschwarzen Tag erwischte in der A-Klasse West der TSV Steppach. Nach vier Siegen in Folge gab es gegen den TSV Leitershofen II die erste Niederlage.

VfL Westendorf - SG Adelsried/Welden II 1:0 (1:0). Bereits in der 4. Minute erzielte der Spielertrainer der Grün- Weißen, Dieter Deak, per Strafstoß das Tor des Tages (1:0). Wenn auch kein Tor mehr fiel, so war es doch bis zum Abpfiff ein umkämpftes und hochklassiges Spiel. Westendorf konnte sich bei Keeper Niklas Ruinat bedanken, der kurz vor Ende nochmals sensationell auf der Linie klärte. - Zuschauer: 130.

CSC Batzenhofen-Hirblingen – SV Bonstetten 1:1 (0:0). Die Gastgeber kamen trotz Überlegenheit und hochkarätigen Chancen nicht über ein Unentschieden hinaus. Als Lukas Brem den CSC in Führung brachte, schien ein Sieg greifbar. Doch nachdem man einige hervorragende Möglichkeiten vergab, musste dann kurz vor Ende den Ausgleich durch Gheorghita Nastac hinnehmen. - Zuschauer 80.

TSV Meitingen II - TSV Zusmarshausen II 0:4 (0:1). Einen rabenschwarzen Tag erwischte die Meitinger Zweite, kassierte bereits mit dem ersten Angriff das 0:1 durch Eric Elze (11.). Reinhold Armbrust scheiterte knapp am Ausgleichstreffer (54.). So erhöhten die Gäste durch Jakob Böck (65.), Eric Elze (78.) und Lukas Wagner (87.) auf 0:4. Der Meitinger Berat Güngör verletzte sich Schluss ohne Gegnereinwirkung schwer. - Zuschauer: 50. (azw)

SV Wörleschwang - FC Horgau II 1:1 (0:0). Es dauerte bis zur 55. Minute, ehe Ben Ohnesorg die Führung für die Gäste erzielte. Wörleschwang ließ sich dadurch aber nicht beeindrucken und wurde mit dem Ausgleich durch Angelo Pallotta (80.) belohnt. - Zuschauer: 80.

SpVgg Auerbach-Streitheim II - TV Ellgau 2:2 (1:2). Der erste Punktgewinn im sechsten Spiel mutete für die SpVgg wie ein Sieg an. Dabei waren es die Gäste, die bereits nach vier Minuten durch Simon Bleimeir in Führung gingen. Christian Unger erzielte den Ausgleich (22.), doch nur wenige Zeigerumdrehungen später war Simon Bleimeir erneut zur Stelle. Nach dem Seitenwechsel traf Lennox Klingebiel zum 2:2 (49.). - Zuschauer: 30.

BSC Heretsried - TSV Herbertshofen 0:1 (0:1). Die Gäste gingen nach zehn Minuten durch Julian Göddert in Führung. Im zweiten Durchgang verhinderten viele Nickligkeiten und Unterbrechungen einen guten Spielfluss. Es gab je eine Zeitstrafe auf beiden Seiten und zwei gelb-roter Karten für den BSC in der Schlussphase. - Zuschauer: 50.

(SG) TSV Lützelburg/SV Achsheim - SSV Anhausen II 4:0 (2:0). Marco Lettrari (37.) und Christian Bestele (43./Strafstoß) sorgten für die 2:0-Pausenführung. Kurz nach dem Seitenwechsel legte Nils Heißerer zum 3:0 nach. Nachdem sich die Gäste nach einer Stunde mit einer Roten Karte selbst dezimierten, sorgte Marco Lettrari mit dem 4:0 für den Endstand. - Zuschauer: 35.

A-Klasse Süd

SV Türkgücu Königsbrunn II - SG Fischach/Margertshausen II 0:4 (0:2). Von Beginn an dominierten die Gäste das Spiel und gingen durch Matze Dreßen in Führung. Patrick Hiljanen erhöhte mit einem sehenswerten Kopfball auf 2:0. Das Spiel entschieden dann die TSV-Youngsters. Zunächst traf Elias Hahn nach einer Kombination über David Bauer und Lukas Simon zum 3:0. Den Schlusspunkt setzte Maxi Mikulasch. (Doms)

A-Klasse West

SpVgg Westheim II - SV Ottmarshausen II 2:2 (1:0). Westheim hatte die Partie über weite Strecken im Griff und führte nach einer guten Stunde verdient mit 2:0 durch zwei Treffer von David Umbach (35./61.). Danach gaben die Gastgeber die Partie aus der Hand. Nikolas Filip (66. und 80.) glich aus. - Zuschauer: 50.

TSV Firnhaberau II - TSV Täfertingen II 3:1 (2:1). Die frühe Führung der Hausherren nach 13 Minuten konnte Oktay Kaygusuz noch ausgleichen (22.). Doch noch vor der Pause gingen die Gastgeber erneut in Führung. Mit dem 3:1 in der 78. Minute war die Partie entschieden. - Zuschauer: 50.

TSG Hochzoll II - SpVgg Deuringen 0:5 (0:3). Gegen das Tabellenschlusslicht hatte die SpVgg Deuringen die Partie jederzeit im Griff. Die Tore erzielten Marco Karnstedt (3) und Michael Reiter (2). - Zuschauer: 50.

TSV Steppach - TSV Leitershofen II 2:3 (0:3). In der ersten Halbzeit fanden die Gastgeber kein Mittel gegen die Gäste, die durch Daniel Merz (21./43.) sowie ein unglückliches Eigentor in der Nachspielzeit der ersten Hälfte mit einer 3:0-Führung in die Pause gingen. Per Doppelschlag verkürzten Andreas Heinrich (50.) und Marco Manieri (54.) auf 2:3. Trotz vieler Chancen wollte der Ausgleich nicht mehr fallen. - Zuschauer: 40.