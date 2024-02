Fußball

Sechs Volltreffer in zwei Testspielen

Sechs Tore in zwei Testspielen gelangen Florian Thalmeir vom TSV Diedorf.

Plus Diedorfs Florian Thalmeir mit sechs Treffern innerhalb von zwei Tagen. TSV Welden kommt mit 3:9 auf ungewohntem Kunstrasen unter die Räder. Der TSV Gersthofen feiert den fünften Sieg im fünften Test.

Von Oliver Reiser

Bis auf den SV Cosmos Aystetten, dessen Testspiel gegen den VfR Jettingen wegen zu vieler kranker Spieler des Gegners abgesagt wurde, überprüften alle Bezirksligisten ihre Form. Gleich zweimal innerhalb von zwei Tagen trat der TSV Diedorf zum Test an. Dem 7:2-Sieg beim TSV Täfertingen am Freitagabend folgte am Samstag ein 2:2 beim TSV Kühbach. Florian Thalmeir gelangen dabei insgesamt sechs Treffer.

TSV Gersthofen – SpVgg Lagerlechfeld 5:2 (3:0). Fünfter Sieg im fünften Testspiel für den TSV Gersthofen. Gegen den Kreisligisten legten die Schwarz-Gelben los, wie die Feuerwehr. Kerem Bakar (7.), zweimal Fabian Bühler (17. und 49.) sowie Manuel Lippe (40.) schossen einen 4:0-Vorsprung heraus, vergaben dabei noch zahlreiche weitere Gelegenheiten. Unter anderem war ein Pfostenschuss von Bühler zu verzeichnen. Angesichts des deutliche Vorsprungs wurde man etwas unkonzentrierter und die Gäste konnten durch Simon Wilde (55.) und Yannic Tauscher (81.) auf 4:2 verkürzen, wobei die Hintermannschaft nicht gut aussah. Mit einem Sonntagsschuss am Samstag sorgte Daniele Martire für den versöhnlichen Abschluss (89.). Aus über 20 Meter knallte der Youngster das Spielgerät sehenswert zum 5:2 in den Winkel. (oli)

