Später Treffer erlöst den SV Gablingen

Plus Ein 1:0-Sieg bringt den SV Gablingen nach 22 Jahren in die Kreisklasse zurück. Die TSG Stadtbergen muss in die A-Klasse absteigen.

Von Oliver Reiser

Nein, es war nicht dann, als der Schlusspfiff ertönte und nach einem hart erkämpften 1:0-Sieg vor über 500 Zuschauern im Relegationsspiel gegen die TSG Stadtbergen die Rückkehr des SV Gablingen in die Kreisklasse feststand. Nach 22 Jahren kehrt der Vizemeister der A-Klasse dorthin zurück. "Als das Tor gefallen ist, habe ich geweint", gab Stefan Bergmeir, der Trainer des SV Gablingen, hinterher Einblick in sein Seelenleben. Zuvor hatte es ihm die Tränen in die Augen getrieben, als er mit ansehen musste, wie die Seinen eine Riesenchance nach der anderen verballerten. Selbst aus kürzesten Distanzen scheiterten sie immer wieder am überragenden Stadtberger Keeper Daniel Crnov. Dennoch muss der ehemalige Landesligist (Saison 1978/79) in die A-Klasse zurück.

