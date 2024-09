Torhüter hält den Sieg für TSV Welden fest

Eine verrückte Partie bekamen die Zuschauer auf dem Theklaberg beim Treffen der beiden schlecht in die Saison gestarteten Teams des TSV Welden und der SpVgg Westheim zu sehen. Während die Hausherren in der ersten Hälfte so gut wie nichts auf die Reihe bekamen, vergaben die Gäste eine Reihe von Großchancen und wussten selbst nicht, warum es zur Pause 0:0 stand. Am Ende hielt Torhüter Paul Greiner beim 1:0 den ersten Heimsieg für Welden fest.

Jonas Reisinger hatte schon nach sechs Minuten die erste Gelegenheit, doch Weldens Keeper Paul Greiner war schon auf Drehzahl und verhinderte den Rückstand. Vier Minuten später musste Greiner nicht eingreifen, da Florian Pfaffl den Ball aus aussichtsreicher Position neben das Tor schoss. In der 22. Minute war es Enzo Laucello, der den Ball im Strafraum freistehend nicht unter Kontrolle bringen konnte. Zehn Minuten später konnte Paul Greiner einen platzierten Schuss von Fabio Miccoli mit einer Glanzparade entschärfen. Und nur zwei Minuten später flog Greiner wieder und fischte einen Distanzschuss von Enzo Laucello aus dem Winkel. Mit einem für die Gastgeber schmeichelhaften 0:0 ging es in die Kabinen.

Der zweite Abschnitt zeigte ein komplett anderes Bild. Der TSV Welden leistete sich kaum noch Abspielfehler und wurde immer sicherer. Westheim war jetzt nur noch defensiv beschäftigt und in der 70. Minute durfte sich deren Torhüter Daniele Miccoli zum ersten Mal auszeichnen, als er den ersten Torschuß der Hausherren von Frank Wieland abwehren konnte. Aufgrund einer Zeitstrafe gegen ihren Spielführer Noah Waschkut versuchten die Gäste jetzt nur noch das Remis über die Zeit zu retten. Das funktionierte jedoch nur bis zur 81. Minute, als Teodorico Crudo den völlig frei stehenden Kilian Vermeulen in Szene setzte und dieser den Ball zum 1:0 über die Linie drücken konnte. Kurz darauf hätte Andre Zupur sogar für die Entscheidung sorgen können, als sich Westheims Schlussmann Daniele Miccoli verschätzt hatte, doch sein Schuss landete knapp neben dem Pfosten. Westheim hatte nichts mehr entgegenzusetzen und musste trotz einer sehr guten ersten Halbzeit den Rückweg mit leeren Händen antreten.

TSV Welden: Greiner; Vermeulen M., Vermeulen K., Bader, Schaefer, Maier, Crudo, März, Haase, Zupur, Kadura (Wieland, Demharter, Holzheuer, Belak)

SpVgg Westheim: Miccoli D.; Strehler, Waschkut, Zeman, Czerwonka, Reisinger, Laucello, Pfaffl, Miccoli F., Riepl, Ileri (Villani, Schmidt, Umbach, Schiele)

Tore: 1:0 Vermeulen K. (81.) .- Schiedsrichter: Ruh (Kissing).- Zuschauer: 200.

Stimmen zum Spiel

Jürgen Völk (Trainer TSV Welden): „Unser Torhüter hat uns heute in der ersten Halbzeit im Spiel gehalten. Nach dem Wechsel haben wir genauer gespielt und gezeigt, dass trotz der vielen Wechsel viel Substanz in der Mannschaft steckt. Die drei Punkte waren hart erkämpft.“

Thomas Hanselka (Trainer SpVgg Westheim): „Wir hätten heute eigentlich zur Pause schon klar führen müssen, aber die Chancenverwertung war einfach nicht gut genug. Der gegnerische Torhüter hat uns mit einer überragenden Leistung das Leben schwer gemacht und nach der Pause konnten wir auch nach vorne nicht mehr wirklich überzeugen. Die Niederlage war unnötig, aber zumindest bekommen wir jetzt die Tormöglichkeiten. Daran werden wir arbeiten und irgendwann fallen die Tore auch wieder für uns.“