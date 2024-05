Fußball

vor 48 Min.

TSV Gersthofen holt sich ein blaues Auge

Plus Warum das Bruderduell Manuel gegen Fabian Rosner im Derby TSV Gersthofen - FC Stätzling nur 32 Minuten dauerte.

Von Oliver Reiser

Beim TSV Gersthofen ist die Luft raus. Die 1:2-Heimniederlage im Derby gegen den FC Stätzling war nach dem 2:3 im Nachholspiel beim FC Günzburg die zweite Niederlage in Folge. Damit haben die Holzapfel-Schützlinge aus den letzten drei Spielen nur einigen einzigen Punkt geholt. "Personell konnten wir nicht nachlegen. Wir hatten zu viele Ausfälle", so der Gersthofer Coach, der sich insbesondere über die ersten 20 Minuten ärgerte.

"Das war wie Porsche gegen Trabbi. Wir sind nur hinterhergelaufen. Und gegen Stätzling darfst du halt nicht in Rückstand geraten." Bereits nach sechs Minuten war genau dies passiert und damit jeglicher Matchplan durchkreuzt. Nick Sautter schoss nach einem Stellungsfehler in der Abwehr zum 0:1 ein. Die schnellen und quirligen FCS-Stürmer stürzten die TSV-Hintermannschaft von einer Verlegenheit in die andere. Gersthofens Keeper konnte in der 22. Minute Nick Sautter nur durch ein Foul bremsen, Paul Iffarth verwandelte den fälligen Elfmeter zum 0:2.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen