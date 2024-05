TSV Gersthofen in Unterzahl obenauf

In den Spielen um die Goldene Ananas gibt es für Horgau und Meitingen zum Abschluss Pleiten.

Nachdem in der Fußball-Bezirksliga Nord alle Entscheidungen gefallen waren, wurden einige Begegnungen des letzten Spieltages bereits am Freitagabend ausgetragen. Dabei gab es für den TSV Meitingen und den FC Horgau peinliche Heimpleiten. Lediglich der TSV Gersthofen konnte gewinnen - und das trotz Unterzahl nach einer Roten Karte.

TSV Gersthofen - SV Wörnitzstein-Berg 2:1 (1:1). Gegen die zuletzt sechsmal in Folge siegreichen Gäste konnte sich der TSV Gersthofen im Abschiedsspiel von Trainer Thomas Holzapfel und Kapitän Florian Gai (zum SSV Alsmoos) trotz mehr als einer Stunde Unterzahl behaupten. Jermaine Meilinger hatte die Hausherren nach einem Konter in Führung gebracht (17.). Zwölf Minuten später sah Flankengeber Kaan Pasli nach einem groben Foul die Rote Karte (29.). Die Gäste nutzten die Verwirrung nur sechs Zeigerumdrehungen später zum 1:1. Julian Schmidbaur schloss einen Konter ab (35.). In der 71. Minute erzielte der eingewechselte Fabian Bühler auf Pass des ebenfalls neu ins Spiel gekommenen Kerem Bakar den 2:1-Siegtreffer.. (AZ)

FC Horgau – FC Günzburg 1:5 (1:3). Eigentlich war das Wetter viel zu kalt für einen Sommerkick, dass hielt aber die Heimelf nicht davon ab, zumindest so zu spielen. Wahrscheinlich war es auch ein wenig der Aufstellung geschuldet. Auf nicht weniger als sieben Stammkräfte musste das Trainerduo Schmid/Stroh verzichten. Trotzdem ist ging man nach einer schönen Vorarbeit von Fabian Tögel und Omar Samouwel durch einen platzierten Schlenzer von Maximilian Reitmeier in Führung (13.). Die Freude währte nicht lange, da glichen die Gäste von der Donau durch Tim Paulheim nicht nur aus (29.) sondern gingen durch Nico Okel auch noch in Führung (33.). Weitere vier Zeigerumdrehungen später auch noch das 1:3 durch den Torschützen vom Dienst Maximilian Lamatsch, der damit seinen 23 Treffer im laufenden Wettbewerb erzielen konnte. Vorausgegangen waren zum Teil haarsträubende Abspiel- bzw. Abwehrfehler. Trotzdem hatte auch die Kleeblattelf mehrere aussichtsreiche Angriffe, aber die Kopfbälle bzw. Fernschüsse von Tögel und Rössle waren zu unplatziert. Im zweiten Durchgang war das für die Horgauer anders, kaum noch Torchancen. Die hatten wiederum die Gäste, die insgesamt auch mit mehr Einsatz und Engagement ans Werk gingen. Die Folge waren das vierte Tor per Foulelfmeter durch Uli Bunk (64.) und der fünfte Treffer durch Simon Bunk (71.). (tög)

TSV Meitingen - VfL Ecknach 1:3 (1:0). Bis zur 84. Minute führten die Hausherren durch einen Treffer von Michael Falch (10.) mit 1:0. Dann bekamen die Lechtaler innerhalb von sechs Minuten durch Erhat Örnek (84. und 88.) sowie Michael Eibel (90.) noch drei Gegentreffer eingeschenkt. Und der Saisonabschluss war verpatzt. (AZ)