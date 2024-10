Vier Milicevic-Treffer beim Ottmarshauser Kantersieg

Der SV Ottmarshausen besteht nicht nur aus Marco Spengler, der Kreisligist hat noch einen weiteren Torjäger in seinen Reihen. Beim 7:0-Sieg im Nachholspiel gegen den ASV Hiltenfingen traf Danijel Milicevic viermal ins Schwarze. Eine 1:6-Abfuhr erhielt der SV Gessertshausen in der A-Klasse Süd vom neuen Spitzenreiter TSV Schwabmünchen II erteilt.

SV Ottmarshausen - ASV Hiltenfingen 7:0 (3:0). Nach einem Kantersieg sah es bis zur 30. Minute nicht aus. Vielmehr kamen die Gäste zunächst besser ins Spiel und verfügten über mehr Spielanteile. Nach Vergabe zweier Großchancen inclusive einer Rettungstat von SVO-Keeper Daniel Kölbl (28.) war es der SVO, der in Führung ging. Danijel Milicevic versenkte einen Freistoß. Hierdurch beflügelt erhöhte Marco Spengler acht Minuten später auf 2:0 (38.) und Danijel Milicevic baute die Führung auf 3:0 aus (41.). In der zweiten Hälfte zeigten die Gäste weniger Gegenwehr, was die Hausherren gnadenlos nutzten. Mit seinem dritten Treffer stellte Danijel Milicevic auf 4:0 (60.), Franz Sielemann erhöhte auf 5:0 (77.). Mit einem Traumtor aus 20 Meter Entfernung meldete sich nochmals Danijel Milicevic zu Wort, indem er den Ball aus der Luft angenommen direkt unter die Latte zimmerte. Johannes Mahl verwandelte einen Foulelfmeter zum 7:0. - Zuschauer: 40. (uma)

TSV Schwabmünchen II - SV Gessertshausen 6:1 (4:1). Die erste Saisonniederlage des SVG fiel deftig aus. Im Nachholspiel gegen den neuen Spitzenreiter gingen die Schobel-Schützlinge mit 1:6 unter und fielen dadurch auf Rang drei zurück. Tim Elster gelang in der 31. Minute lediglich der Ehrentreffer zum 3:1-Zwischenstand. Torjäger Georg Zimmermann blieb erstmals in dieser Saison ohne Treffer. - Zuschauer: 80. (AZ)