Fahrschülerin stürzt in Gabelbach mit dem Moped

Eine 42-Jährige kommt während einer Übungsfahrt in Gabelbach von der Straße ab und stürzt. Dabei bricht sie sich vermutlich das Handgelenk.

Eine Fahrschülerin ist am Montag während der Übungsstunde mit dem Leichtkraftrad gestürzt und hat sich vermutlich das Handgelenk gebrochen. Die 42-Jährige war gegen 17.25 Uhr auf der Bahnhofstraße in Gabelbach unterwegs und kam in einer Linkskurve aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab.

Dort prallte sie laut Polizei gegen einen Markierungspfosten und stürzte. Am Leichtkraftrad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Der im Auto hinter ihr fahrende Fahrlehrer hatte den Unfall nicht verhindern können. (thia)