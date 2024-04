Gabelbachergreut

vor 48 Min.

Soll die "Alte Schule" in Gabelbachergreut saniert oder doch neu gebaut werden?

Plus Das Interesse an der Sitzung des Marktrats in Gabelbachergreut war groß. Es ging um die Zukunft der "Alten Schule". Die Feuerwehr stößt dort an ihre Grenzen.

Von Günter Stauch

Die „Alte Schule“, geschichtsträchtiger Dreh- und Angelpunkt des Dorflebens in Gabelbachergreut, wird wohl bleiben. Darauf deutet nicht nur die frühere Beschlusslage des Marktgemeinderates hin, sondern auch der Verlauf einer denkwürdigen Sitzung des Gremiums mit anschließender engagierten Diskussion der zahlreichen Besucher.

Mit einem „Guten Morgen“ begrüßte Bürgermeister Bernhard Uhl ( CSU) die Runde, die statt der üblichen abendfüllenden Beratungen jetzt den Sonntagvormittag zur Debatte in dem über hundert Jahren alten Gebäude nutzte. Ein Novum, das selbst den erfahrenen Kommunalpolitiker Hubert Kraus (CSU) ins Staunen versetzte. Gemeinsam mit dem Kollegen Stefan Vogg (Bürgerliste) machten die beiden Bürgervertreter deutlich, dass bei der anstehenden Erneuerung des Hauses, in dem schon Augsburgs späterer Oberbürgermeister Peter Menacher als Lehrer die Tafelkreide angelegt hatte, die Interessen aller Bürger des 240 Einwohner zählenden Ortes berücksichtigt werden müssten.

