Gablingen

09:52 Uhr

Altholz und Heu an einer Scheune fangen Feuer

Ein Feuer an einer Scheune ist am Freitag kurz nach Mitternacht in Gablingen ausgebrochen.

Ein Feuer an einer Scheune ist am Freitag kurz nach Mitternacht in Gablingen ausgebrochen. Der Besitzer hatte gegen 0.25 Uhr Rauch an dem Anwesen bemerkt. Unter dem Vordach der Scheune an der Hauptstraße hatte sich laut Polizei gelagertes Altholz und Heu Feuer entzündet. Glücklicherweise konnte die Freiwillige Feuerwehr Gablingen den Brand schnell löschen. Warum das Feuer ausgebrochen ist, wird derzeit noch ermittelt. Der Schaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. (thia)

