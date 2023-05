Gablingen

Brutale Schlägerei am Gablinger Bahnhof – Opfer erscheint nicht zum Prozess

Drei junge Männer stehen wegen räubischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung vor Gericht. Sie sollen ihr Opfer am Bahnhof in Gablingen niedergeschlagen haben.

Plus Drei junge Männer sollen ihr Opfer zusammengeschlagen und dann ausgeraubt haben. Der Fall landet vor Gericht. Doch der Geschädigte erscheint nicht.

Sie sollen ihr Opfer krankenhausreif geschlagen haben. Deshalb stehen drei junge Männer im Alter von 21 und 20 Jahren vor dem Augsburger Jugendschöffengericht. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die drei Angeklagten den Geschädigten am Bahnhof in Gablingen gemeinsam niedergeschlagen und ausgeraubt haben. Doch das Opfer erscheint am ersten Verhandlungstag nicht vor Gericht.

Angeklagte sollen ihr Opfer brutal niedergeschlagen haben

Laut Anklage soll einer der drei jungen Männer sich mit dem Opfer in einer Nacht im März 2022 gegen 1 Uhr nachts unter einem Vorwand am Gablinger Bahnhof verabredet haben. Anders als ausgemacht, brachte der junge Mann Verstärkung in Form der beiden anderen Angeklagten mit. Die Staatsanwaltschaft schildert den Ablauf so: Zunächst hatte es einen Streit zwischen den drei jungen Männern und dem Opfer gegeben. Offenbar ging es um die Freundinnen der Angeklagten. Dann schlug einer der drei zu. Mit der Faust trifft er sein Opfer mindestens zweimal im Gesicht. Als das Opfer am Boden liegt, tritt ein anderer der Angeklagten mit seinem Fuß gegen den Kopf und in den Bauch des Geschädigten. Dann fordern die Angeklagten das Handy und die Jacke ihres Opfers, heißt es in der Anklage. Als der am Boden Liegende sich weigert, auch noch die PIN-Nummer seines Handys herauszurücken, soll er erneut geschlagen worden sein.

