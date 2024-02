Gablingen

15:12 Uhr

D’Glammhogga begeistern mit ihrem bunten Showspektakel und bissigem Humor

Plus Die Gablinger Faschingsfreunde laden zu ihrer 31. Großen Faschingssitzung ein. Zusammen mit zahlreichen Gastvereinen bringen sie die randvolle Halle zum Jubeln.

Von Thomas Hack

Schon eine ganze Stunde vor dem Beginn der Veranstaltung verwandelten lustige Clowns, coole Cowboyhelden und neckische Raubkatzen den Eingangsbereich der Gablinger Mehrzweckhalle in ein farbenfrohes Faschingstreiben. Und die fröhlichen Mäschkerle wollten alle nur eines: auf der 31. Sitzung der Gablinger Faschingsfreunde „D’Glammhogga“ bei mitreißenden Tanzauftritten, spaßigem Mundart-Kabarett und ansteckender Schunkelmusik einfach nur Spaß haben und ein fast fünfstündiges Showprogramm genießen.

Doch bevor mit lautstarkem Tohuwabohu endgültig die fünfte Jahreszeit entfesselt wurde, sind die Besucher erst einmal mit einem kleinen Jubiläumsakt überrascht worden: Auf der Showbühne wurde Annemarie Sauler für ihre 20-jährige Tätigkeit als „Glammhogga“-Präsidentin geehrt, und dies in gebührender Weise unmittelbar gefolgt vom lautstarken Einzug der „Weissahoarer Giggelesbronzer“. Eine äußerst ungewöhnliche Instrumentalformation, die den Ausdruck „mit Pauken und Trompeten“ mehr als wörtlich genommen hat. In Glitzerkostümen versetzten sie das Publikum vom ersten Song an in einen regelrechten Ausnahmezustand – bei fetzigen Partyhits wie „YMCA“ oder „I will Survive“ fingen buchstäblich die Wände der Halle an zu beben und niemand mehr blieb auf seinem Platz sitzen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen