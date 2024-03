Gablingen

06:30 Uhr

Der Solarpark Lützelburg könnte noch dieses Jahr gebaut werden

Plus Der Gablinger Gemeinderat steht dem geplanten Solarpark Lützelburg positiv gegenüber. Interessante Entscheidungen fällt das Gremuim auch für Hundebesitzer.

Von Katrin Reif

Die Pläne für den Solarpark in Lützelburg lagen im Rathaus aus, so konnte sie jeder Gablinger Bürger ansehen und seine Bedenken an den Gemeinderat richten. In der vergangenen Sitzung sah sich das Gremium die eingegangenen Anmerkungen zweier Bürger an. Zwischen Lützelburg und Achsheim gibt es derzeit einen unbefestigten Feldweg, den Radfahrer nutzen. In seinen Ausführungen wünscht sich ein Bürger eine Aussparung in der Fläche des 4,7 Hektar großen Areals, die als Radweg aufbereitet werden soll.

Der Gemeinderat nimmt diese Anmerkung zwar zur Kenntnis, hält den bestehenden Weg jedoch für ausreichend. Auf dem Areal sollen nicht nur Solarmodule stehen. Auf den Plänen sieht man auch Bereiche für Grünstreifen und Hecken. Beide Bürger wünschen sich, die grünen Flächen noch zu vergrößern und weitere Hecken so anzuordnen, dass auch Spaziergänger einen schöneren Anblick haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

