Die Saison geht bei den Schützen immer vom Herbst bis zum nächsten Sommer. Von September bis zum März Rundenwettkämpfe, ab Januar bis in den Frühsommer Meisterschaften und Pokalschießen. Grund genug für die Grünholderschützen, zum Abschluss nochmal richtig zu Feiern und die vergangenen Erfolge Revue passieren zu lassen. Wie schon die vergangenen Jahre gab es Leckeres vom Grill am Hockeyplatz beim Sportgelände Gablingen für den ganzen Verein.

Icon Vergrößern Jürgen Weislein und Erwin Baur von den Gründholder Schützen Gablingen. Foto: Reinhard Breu Icon Schließen Schließen Jürgen Weislein und Erwin Baur von den Gründholder Schützen Gablingen. Foto: Reinhard Breu

Highlight ist immer die Ehrung der Meister und Aufsteiger im Rundenwettkampf. Pokale für die Meisterschaft konnte Sportleiter der ersten Juniorenmannschaft überreichen. Bei den Erwachsenen geht es dann auch noch um Auf- und Abstieg. Hier war diesmal die zweite Luftpistolenmannschaft, die Meister in der A-Klasse wurde und damit den Aufstieg in die Gauliga geschafft hat. Neben Ehrungen für sportliche Erfolge in der abgelaufenen Saison gab es noch eine besondere Auszeichnung für Jürgen Weislein, er bekam die „Ehrennadel für Treue Mitarbeit“ des BSSB überreicht. Die neuen T-Shirts ließen sich die Grünholderschützen zum ersten Mal sponsern, und zwar von der Firma Baur-Metalltechnik in Bobingen. (AZ)

Icon Vergrößern Die Grünholder Schützen feiern ihren Saisonabschluss. Foto: Reinhard Breu Icon Schließen Schließen Die Grünholder Schützen feiern ihren Saisonabschluss. Foto: Reinhard Breu