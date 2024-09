Die Unterführung am Bahnhof und ein Ganztagsgebäude

Die nächste Gemeinderatssitzung in Gablingen beginnt am Dienstag, 17. September, um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Auf der Tagesordnung stehen die Verlängerung der Unterführung am Bahnhof. Planer stellen außerdem das Konzept für die Friedhofsentwicklung Gablingen und Lützelburg vor. Ein weiteres Thema ist der Neubau eines Ganztagesgebäudes. Nach verschiedenen Bauanträgen und - voranfragen wird ein Gemeinderatsmitglied verabschiedet. Es folgen Informationen aus der Verwaltung, Termine und Anfragen der Gemeinderäte. Dann schließt sich eine nichtöffentliche Sitzung an. (AZ)