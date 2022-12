Gablingen

Halle-Attentäter und Co: Diese Prominenten saßen schon in der JVA Gablingen

Erst vor etwa sieben Jahren wurde die Justizvollzugsanstalt in Gablingen eingeweiht. Sie bietet Platz für 609 Gefangene.

Plus Der Attentäter von Halle ist nach Gablingen verlegt worden. In dem Gefängnis saßen schon einige bekannte Menschen ein. Anderen Insassen bleibt das nicht verborgen.

Mit dem Hubschrauber wurde er in der Nacht auf Dienstag nach Gablingen geflogen. Der Attentäter von Halle, Stephan Balliet, gilt als schwieriger und unkooperativer Häftling und ist einer der bekanntesten Gefangenen Deutschlands. Dass er in den Landkreis Augsburg verlegt wurde, ist wohl die Reaktion auf Balliets Fluchtversuch aus der JVA Burg. Die Einrichtung in Gablingen gilt jedenfalls als besonders modern und sicher. Immer wieder saßen dort prominente Menschen ein. Von ihrer Verlegung erfahren die anderen Insassen auch meist aus den Medien.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

