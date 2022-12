Gablingen

Größere Schule soll Gablingen fast 19 Millionen Euro kosten

Plus Den Gemeinderatsmitgliedern steht eine schwere Entscheidung bevor: Sie müssen viel Geld ausgeben, um auch in Zukunft Platz für alle Kinder zu haben.

Von Katrin Reif

Wie so oft gab es für Gablingens Gemeinderäte am vergangenen Dienstagabend gute und schlechte Nachrichten. Das Positive hebt Bürgermeisterin Karina Ruf zuerst hervor: Die Experten sind mit dem Zustand des bestehenden Grundschulgebäudes zufrieden. Es wurde in den 60er-Jahren gebaut und zuletzt 2003 saniert. Es mache einen "guten und gepflegten Eindruck" , sagt Daniel Schmid. Sein Architekturbüro wurde damit beauftragt, eine Lösung für das bestehende Problem zu finden. Und damit zur schlechten Nachricht: Die Grundschule ist nicht mehr groß genug für die Zukunft. Schon jetzt müssen die Kinder der Nachmittagsbetreuung in einem Container und im Lützelburger Kindergarten untergebracht werden.

