Kaputter Ofen: Gartenhütte in Gablingen steht in Flammen

Eine Gartenhütte fängt am Freitagabend Feuer. Die Ursache ist schnell gefunden: Ein kaputter Ofen in der Hütte löste den Brand offenbar aus.

Eine Gartenhütte im Gablinger Ortsteil Holzhausen ist am Freitagabend in Flammen gestanden. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Brand gegen 20.45 Uhr gemeldet. Die Feuerwehren aus Gablingen und Batzenhofen konnten in der Hütte befindliche Gasflaschen bergen und den Brand zügig löschen.

Wie sich herausstellte, war ein defekter Ofen in der Hütte die Ursache für den Brand, teilt die Polizei mit. Ein nebenstehender Carport wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Es entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro, schätzt die Polizei. (kinp)