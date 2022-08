Krimi aus dem Landkreis: Letzte Zuflucht im "Schwäbischen Himmelreich"

Plus Susanne Grußler debütiert mit ihrem Psycho-Thriller "Geburtsrecht", der an bekannten Orten im Augsburg Land spielt. Lange hielt sie ihr Buch geheim.

Die Universitätsklinik, der Eiskanal, das "schwäbische Himmelreich" bei Neusäß - das sind Orte, von denen die meisten Menschen im Augsburger Land zumindest mal gehört haben. In Susanne Grußlers Debüt-Thriller "Geburtsrecht" spielen sie eine wichtige Rolle.