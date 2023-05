Anmeldungen für den Augsburger Landkreislauf sind ab jetzt möglich

Am 16. Juli fällt in Lützelburg der Startschuss zum großen Augsburger Landkreislauf.

Laufbegeisterte aufgepasst: Am Sonntag, 16. Juli, werden wieder die Laufschuhe für den Landkreislauf im Augsburger Land geschnürt. In diesem Jahr findet das Traditionsevent im Gablinger Ortsteil Lützelburg statt, die Teilnahme ist wie immer kostenlos. Anmeldungen sind ab sofort unter www.sportlandkreis.de/landkreislauf möglich. Dort können auch die verschiedenen Streckenverläufe für die sieben Kilometer lange Langstrecke, die fünf Kilometer Kurzstrecke, den Kinderlauf und für Nordic Walking abgerufen werden. Anmeldeschluss ist am 1. Juli. "Wir freuen uns jetzt schon auf eine tolle Veranstaltung mit buntem Rahmenprogramm und bedanken uns beim TSV Lützelburg für die Organisation", so Landrat Martin Sailer. (AZ)