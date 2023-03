Nach Wasserrohrbruch bleibt Gablinger Mehrzweckhalle teilweise gesperrt

Als Wasserrohrbruch in der Heizung der Halle begann es. Nun hat sich der Schaden ausgeweitet. Das hat Folgen für die Vereine in Gablingen.

Durch einen erheblichen Schaden in der Heizungsverteilung im Bereich des Untergeschosses der Gablinger Mehrzweckhalle hat sich über eine längere Zeit Wasser zwischen Rohbetonplatte und Fußbodenaufbau verbreitet. Inzwischen wurde der Wasserrohrbruch behoben, nun zieht das Wasser an den Wänden hoch. Vor allem im Bereich der Umkleidekabinen und im Schützenheim sind die Schäden sichtbar. Seit dem Wochenende hat die Gemeinde Teile des Gebäudes gesperrt. Das hat Auswirkungen auf die dort trainierenden Vereine.

"Eine erste Beurteilung von Sachverständigen nach Messung der Raumluft hat ergeben, dass verschiedene Bereiche nicht weitergenutzt werden sollen", erklärt Gablingens Verwaltungschef Roland Wegner auf Anfrage unserer Redaktion. So seien unter anderem in der Dämmung Schimmel und Sporen in der Luft festgestellt worden. "Uns ist wichtig, dass jegliche gesundheitliche Gefahr ausgeschlossen wird." Deshalb habe die Gemeindeverwaltung nach eingehender Beratung entschieden, dass ab sofort die beiden Umkleidekabinen, das Schützenheim und der Durchgang im Untergeschoss zur Schule gesperrt werden.

Gastwirtschaft und Turnhalle bleiben bis auf Weiteres offen

"Die Gastwirtschaft mit Toiletten und die Turnhalle können im Moment noch betrieben werden. Jedoch ist derzeit nicht absehbar, welche weiteren Maßnahmen in nächster Zeit eingeleitet werden müssen." Hier stimme sich die Gemeindeverwaltung auch mit den Umweltmedizinern im Landratsamt ab. "Ich hoffe, dass die Schließung kein Dauerzustand wird", so Wegner weiter.

Ab sofort gilt jedenfalls für den Sportbetrieb: Die Grundschüler könnten über die kleine Türe im Norden die Turnhalle direkt betreten, so Wegner weiter. Alle Vereinssportler sollen den Eingang über die Gastwirtschaft (wie bisher) benutzen und dann direkt links die Treppe hoch in Richtung Halle gehen. Die Sporttaschen können im Vorraum der Mehrzweckhalle abgestellt werden, der Zugang zur Halle erfolgt über die doppelte Eingangstüre. "Umziehen müssen sich die Sportler dann halt im Vorraum oder drinnen in der Halle umziehen."

Der Schießstand der Grünholder Schützen musste geschlossen werden. "Die Grünholder Schützen werden ihren Schießstand im Bürgerhaus in der Gablinger Siedlung einrichten."

Gablinger Untersuchungen dauern weiter an

Das erste Gutachten zu den entstandenen Schäden sei wenig erfreulich gewesen. Derzeit finden weitere Prüfungen statt, um festzustellen, in welchem Umfang die Reparatur des Wasserschadens oder eine Sanierung der Mehrzweckhalle erfolgen muss oder ob sogar weitere Bereiche des Gebäudes gesperrt werden müssen. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen erwartet Wegner in den kommenden Tagen.

Zudem sei eigentlich auf dem Gelände der Schule ein Neubau für einen Hort und die Nachmittagsbetreuung geplant. "Je nachdem, was die neuen Untersuchungen ergeben, wird der Gemeinderat entscheiden müssen, ob das neue Gebäude noch finanzierbar ist, wenn viel in die Halle investiert werden muss." Hier ist Wegner zufolge noch alles offen. Es müsse erst einmal geklärt werden, wie weit die Versicherung den entstandenen Schaden ausgleicht. Die Halle sei ja auch schon älter. "Man muss eventuell auch prüfen, ob sich ein gemeinsamer Neubau von Nachmittagsbetreuung und Halle ohne allzu große Zusatzinvestitionen realisieren ließe." Bisher sind für die Neubau- und Sanierungsmaßnahmen an der Gablinger Schule selbst 19 Millionen Euro veranschlagt.

Anschließend berät der Gemeinderat über das weitere Vorgehen.