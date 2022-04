Philipp Brauchler als neuer Gablinger Gemeinderat vereidigt

Einen Wechsel im Gablinger Gemeinderat gab es bei der Sitzung am Dienstagabend. Wer das Gremium verließ und wer nachrückt.

Zu einer Neubesetzung im Gemeinderat Gablingen kam es bei der jüngsten Sitzung am Dienstagabend. Der Personalwechsel betrifft diesmal die CSU-Fraktion. Dass ein Rat sein Mandat in diesem Gremium niederlegt, ist nicht das erste Mal in dieser Wahlperiode.

Nach acht Jahren kommunalpolitischem Engagement scheidet der CSU-Gemeinderat Bernhard Jäger aus. Philipp Brauchler folgt ihm nach; er wurde in der jüngsten Ratssitzung vereidigt. Jäger hat nach Aussage von Zweitem Bürgermeister Christian Kaiser vor allem Erfahrungen aus der Landwirtschaft in das Gremium eingebracht.

Philipp Brauchler ist auch Abteilungsleiter beim TSV Lützelburg

Er ist auch ehemaliger Leiter des Gablinger Bauhofs. Sein Rückzug wurde mit beruflichen Veränderungen begründet. Philipp Brauchler ist der reguläre Nachrücker auf den Posten. Er hatte bei der Kommunalwahl 690 Stimmen erhalten. Er ist unter anderem Abteilungsleiter Fußball beim TSV Lützelburg.

Schon einmal gab es in dieser Wahlperiode eine Änderung in der Besetzung des Gemeinderats. Ende Oktober 2020 legte der Gablinger Gemeinderat Günther Reichherzer sein Amt nieder. Der ehemalige Bürgermeisterkandidat der Freien Wähler gab berufliche Gründe für diesen Schritt an. Sein Listennachfolger Max Lang übernahm daraufhin dessen Mandat.